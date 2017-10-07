Кошка стала сотрудником полиции в Новой Зеландии

Тиа очень хорошо разбирается в администрировании и документах

Прошло всего пару месяцев с тех пор, как легендарный констебль Эллиот (морская свинка) покинул этот мир.

На его место взяли кошку по кличке Тиа, которая стала достойной заменой и прекрасной работницей.



Тиа работает только по 30 минут, а в остальное время спит, умиляя сотрудников полиции и помогая им заполнить пустоту, оставшуюся после гибели констебля Эллиота, сообщают мировые СМИ со ссылкой на NZ Herald.

Несмотря на то что сон — наиболее приятное для кошечки занятие, она достойно исполняет свои обязанности, отметили в пресс-службе полиции.

"Тиа помогала нашим сотрудникам проводить некоторые расследования. Она очень хорошо разбирается в администрировании и документах", — говорят стражи порядка.

Оказывается, Тиа уже четвертый представитель своего вида в рядах полиции. В разных департаментах Новой Зеландии уже работают котики Тоби, Молли и старший констебль Сникерс.

Напомним, ежедневно австралийские коты убивают миллионы птиц.