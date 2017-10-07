В российских городах начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Медуза.
Мтинги запланированы в 80 городах России, во многих из них они либо согласованы с властями, либо проходят в гайд-парках и не требуют согласований. Основные по численности акции пройдут в Москве (14.00) и Петербурге (18.00).
Митинги уже прошли в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Владивостоке. На них в среднем вышли по несколько десятков человек.
На самих акциях задержаний нет, но в некоторых городах активистов задерживают до митингов - так произошло, например, в Ставрополе. В Краснодаре и Смоленске координаторов штабов арестовали за призывы к выходу на несанкционированные акции; в Ростове-на-Дону в полицию доставили координатора "Открытой России" Анастасию Шевченко.
В начале октября Алексей Навальный, которого посадили под арест за организацию несогласованной акции, объявил о проведении 7 октября пикетов и митингов в поддержку своего участия в выборах и призвал от сторонников требовать его регистрации.
#Владивосток, Привокзальная: фотосессия с плакатами. Школьник, которого в лицее гнобили за значки, тоже здесь. #ЗаНавального pic.twitter.com/IaE7wF19pL— Тин Тиныч (@TinTiny4) 7 октября 2017 г.
Свободу Алексею Навальному!#Хабаровск #ЗаНавального #Навальный2018 pic.twitter.com/XcyaUm8Uk2— Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) 7 октября 2017 г.
А это акция в Хабаровске— RTVI (@RTVi) 7 октября 2017 г.
Фото: @aegorev и @teamnavalnykhv pic.twitter.com/5Sua8Qzjnq
Улан-Удэ #ЗаНавального pic.twitter.com/HoxpGtJuHS— Олег Снов (@olsnov) 7 октября 2017 г.
В Кемерово власти не смогли запретить акцию #ЗаНавального. Смотрите какие классные люди вышли! pic.twitter.com/sOxBChCLTR— Олег Снов (@olsnov) 7 октября 2017 г. >
Несмотря на плохую погоду, Тольятти вышло #ЗаНавального! pic.twitter.com/B33mwLAizw— Олег Снов (@olsnov) 7 октября 2017 г.