В российских городах начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Медуза.

Мтинги запланированы в 80 городах России, во многих из них они либо согласованы с властями, либо проходят в гайд-парках и не требуют согласований. Основные по численности акции пройдут в Москве (14.00) и Петербурге (18.00).

Митинги уже прошли в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Владивостоке. На них в среднем вышли по несколько десятков человек.

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На самих акциях задержаний нет, но в некоторых городах активистов задерживают до митингов - так произошло, например, в Ставрополе. В Краснодаре и Смоленске координаторов штабов арестовали за призывы к выходу на несанкционированные акции; в Ростове-на-Дону в полицию доставили координатора "Открытой России" Анастасию Шевченко.

В начале октября Алексей Навальный, которого посадили под арест за организацию несогласованной акции, объявил о проведении 7 октября пикетов и митингов в поддержку своего участия в выборах и призвал от сторонников требовать его регистрации.