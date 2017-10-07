В России задержали 40 участников акций в поддержку Навального

Часть активистов задержали еще до начала митингов

На акциях в поддержку политика Алексея Навального и перед ними задержали не менее 40 человек. Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо".

По информации проекта, еще перед началом митингов прошли превентивные задержания координаторов штабов Навального в Твери, Ставрополе, Перми, Якутске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Смоленске и Туле.

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Также в некоторых городах прошли непосредственные задержания участников митингов. Так, не менее восьми человек задержали в Самаре. Кроме того, были задержаны участники согласованной акции в Ижевске. Также известно о задержаниях в Пскове, Южно-Сахалинске и Екатеринбурге.

Несмотря на задержания, митинги продолжаются. В 14:00 началась акция в Москве.

Напомним, в начале октября Алексей Навальный, которого посадили под арест за организацию несогласованной акции, объявил о проведении 7 октября пикетов и митингов в поддержку своего участия в выборах и призвал от сторонников требовать его регистрации. Митинги анонсированные в 80 городах.