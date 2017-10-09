Иностранцы, служащие в российской армии, могут участвовать в операциях за рубежом

Владимир Путин разрешил иностранным гражданам из числа военнослужащих ВС России участвовать в операциях за пределами РФ.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ", - говорится в документе.
Отмечается, что иностранным гражданам разрешено служить по контракту в вооруженных силах РФ с 2003 года.
Напомним, в армии РФ обнаружено более полумиллиона некачественных пайков.