В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Во вторник, 10 октября, в Сирии при взлете с авиабазы Хмеймим разбился российский бомбардировщик Су-24.
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ передают РИА Новости.
"При совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - говорится в сообщении.
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Согласно предварительной версии, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
Напомним, Россия обвинила США в ранении трех своих контрактников в Сирии.