Документ не вступит в силу до переговоров с испанским правительством

Во вторник, 10 октября, вечером президент женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступает. Об этом сообщают мировые СМИ.

Подписи под документом поставили его заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа.

Документ не вступит в силу до переговоров с испанским правительством, на которые рассчитывает Каталония.

Фотография с церемонии подписания размещена на официальной странице каталонского правительства в Twitter.

ממשלת קטלוניה, ומפלגות הקואליציה חתמו על הצהרת עצמאות - שלא תיכנס לתוקפה עד אשר ספרד תגיב להצעה האם לפתוח במו"מ עם קטלוניה pic.twitter.com/4GbqxNiyix — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 10 октября 2017 г.