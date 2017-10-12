Три страны и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФ

До 15 марта 2018 года

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям Евросоюза против России, введенным за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, передает Европейская правда.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.

"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.

Напомним, 14 октября Совета ЕС продлил санкции против РФ до 15 марта 2018 года.