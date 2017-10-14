Владимир Путин исправил оговорку главы Минсельхоза Александра Ткачева, перепутавшего Южную Корею с Индонезией.
Как пишут РИА Новости а совещании по развитию сельхозсектора министр рассказал об успехах Германии в экспорте свинины. Он подчеркнул, что ФРГ ежегодно продает более трех миллионов тонн мяса на рынках Китая, Индонезии и Японии.
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"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — заметил Путин.
"Южная Корея. Какая разница?", — ответил Ткачев и продолжил речь.
Путин рассмеялся и закрыл лицо руками.
Напомним, Трамп каким-то образом встретился с "президентом" Виргинских островов.