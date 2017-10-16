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Главная » Мир » Средний возраст самых красивых женщин планеты – 39 лет

Средний возраст самых красивых женщин планеты – 39 лет

Средний возраст самых красивых женщин планеты – 39 лет
Иллюстративное фото

Три десятилетия назад этот возраст составлял 33,2 года

16.10.17 89
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Ученые медицинской школы Бостонского университета выяснили средний возраст самых красивых женщин на планете.

Если три десятилетия тому назад их средний возраст составлял 33,2 года, то уже ныне этот показатель существенно выше.

"Ученые сравнили списки самых красивых женщин шоу-бизнеса, который составляет журнал People, в период с 1990 по 2017 год. Специалисты пришли к выводу, что возраст красавиц растет. Если три десятилетия тому назад их средний возраст составлял 33,2 года, то в 2017 - 38,9 лет", - сообщает "24 канал".  

Например, такие женщины как Шерон Стоун и Мишель Пфайффер, которым исполнилось 59 лет, или 49-летняя Джулия Робертс, меняют стандарты красоты, находясь в списке из года в год.  

Ученые также отметили, что с годами среди самых красивых женщин становится больше темнокожих. Если в конце 90-х белые женщины составляли 88% списка, то сегодня их 70%.  

Напомним, самой красивой женщиной Австрии стала украинка.

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