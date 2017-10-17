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Главная » Мир » Россия отдала китайцам добычу своего золота

Россия отдала китайцам добычу своего золота

Россия отдала китайцам добычу своего золота
Иллюстративное фото

 Ключевское месторождение было заморожено более 10 лет  

17.10.17 2904
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Москва разрешила китайским компаниям добывать золото на своей территории. 

Распоряжение об одобрении проекта соглашения с правительством КНР в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Условия соглашения позволяют китайской компании China National Gold Group Hong Kong Limited приобретать не менее 60 и не более 70 процентов голосующих акций акционерного общества Рудник "Западная-Ключи".

При этом производство драгоценных металлов должно обязательно находиться на территории Российской Федерации.

Отмечается, что добычу золота на Ключевском месторождении заморозили более десяти лет назад. Его запасы составляют более 78 тонн.

Напомним, Швейцария ежегодно истекает 43 килограммами чистого золота.

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