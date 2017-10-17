Додон обвинил Конструкционный суд в нарушении конституции

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о своем несогласии с решением Конституционного суда, которым президента обязали утверждать предложенные Кабмином кандидатуры министров. Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали ещё один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда. Решением, принятым сегодня Судом, конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом", - заявил Додон.

Глава Молдовы отметил также, что Конституционный суд имеет право толковать конституцию, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.

По его словам, статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности Президента назначать министра при повторном выдвижении так же, как и обнародовать законы.

Президент подчеркнул, что при новом составе парламента, который будет образован после досрочных либо очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституционного суда, а одним из непосредственных приоритетов КС в его новом составе станет полный пересмотр многих принятых решений, носящих антигосударственный характер, подрывающих авторитет государственных учреждений.

По мнению Додона, все действия судей нынешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.

Напомним, Конституционный суд Молдовы постановил, что отказ президента Игоря Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра противоречит нормам Конституции, и для исполнения этой функции может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства.

КС принял постановление после обращения премьер-министра Павла Филипа, когда президент Игорь Додон дважды отказался назначить на пост министра обороны зампреда Национальной европейской партии Молдовы Еуджена Стурзу. В обращении Филип попросил интерпретировать положения 6 части 98 статьи Конституции, согласно которой "в случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в правительстве президент по предложению премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов правительства".

Филип просил ответить на вопрос , что делать премьер-министру и парламенту, если президент повторно отказывается назначить одного из министров.

Демпартия выдвинула Стурзу примерно месяц назад. В ответ Додон заявил, что не одобрит кандидатуру Стурзы ни сейчас, ни если правительство предложит ее повторно и предложил своего кандидата — бывшего министра обороны Виктора Гайчука.