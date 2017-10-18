В США произошла стрельба, погибли 5 человек

В штате Мэриленд неизвестный открыл огонь в парке бизнес-центра

В Соединенных Штатах Америки (США) произошла стрельба, есть жертвы. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заместитель начальника шерифа Харфорда (штат Мэриленд), передает РБК-Украина.

"Пять человек были расстреляны в парке бизнес-центра в Эджвуде, Мэриленд", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, правоохранители не арестовали стрелявшего, он успел скрыться.

"Мы можем подтвердить, что мы находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Эммортон. Сообщается о нескольких травмированных", – заявили в пресс-службе шерифа.

Местная полиция прибыла на место инцидента и попросила население по возможности избегать площадь, на которой произошли выстрелы. Также в этом районе приостановили свою деятельность предприятия.

Напомним, 15 октября в кампусе Университета Вирджинии в городе Сант-Питерсберг (США) произошла стрельба, которая привела к ранению по меньшей мере одного человека.