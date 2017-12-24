Старости позавидуешь. Как живут постояльцы элитного швейцарского дома престарелых

Корреспондент Фокуса побывал в элитном доме престарелых в Швейцарии. Содержание в нём стоит больше, чем в среднем зарабатывают жители страны

Sunnepark — дом престарелых, расположенный в городе Эгеркинген, между Базелем и Бёрном. В трёх его корпусах проживают 165 человек, которых обслуживают 185 сотрудников. Попасть в анклав старости непросто. Хоть проживание в доме стоит 6 тыс. франков в месяц (при средней зарплате швейцарцев в 5,1 тыс. франков после вычета налогов), попасть в него может далеко не каждый. Человеку придётся доказать, что у него действительно существуют проблемы с самообслуживанием.

Как дома. Интерьер комнаты в доме престарелых каждый постоялец выбирает сам

Любопытно, что решение о переезде в Sunnepark принимают заблаговременно. Сначала пенсионеры приобретают за 200 франков однодневный "промотур", потом переезжают туда на время отпуска детей. И уже в глубокой старости переселяются навсегда.

Понять востребованность Sunnepark несложно. У постояльцев собственные номера с панорамным окном и ванной комнатой. Каждый номер неповторим, потому что жильцы оформляют интерьер по собственному желанию, даже мебель могут из дома привезти. Возле кровати — кнопка вызова персонала, вторая кнопка находится в ванной комнате.

Парадный вход. Внешне дом престарелых больше похож на дорогой отель

"Я понимаю, что с годами всё сложнее обеспечивать уход за собой. Почему я буду доставлять неудобства своим детям, если могу жить недалеко от дома и быть под присмотром всё время? — говорит Элизабет, 86-летняя обитательница дома престарелых. — Внуки заходят ко мне в гости каждый день после школы. Считаю, что это хороший вариант для жизни".

Работники заведения не носят медицинских халатов или какой-либо другой униформы. Это важный психологический момент: постояльцы должны чувствовать себя как дома, а не как в больнице. "Мы обеспечиваем людям такой график, как и в повседневной жизни. Если в прошлом пенсионер работал с землёй, то он может трудиться в саду при заведении", — говорит директор по персоналу Даниэль Боллигер.

Сдаём посуточно. В Sunnepark можно попасть на короткий ознакомительный период

В заведении масса развлекательных мероприятий. На постоянной основе приходят музыканты, устраиваются танцевальные и певческие вечера, действуют кулинарные классы, работают читальные залы, люди занимаются фитнесом. Каждый выбирает занятие по своему вкусу. Также дом престарелых организовывает выезды в другие города, походы в театр или обычный шопинг.

В розовых тонах. Дизайн помещения улучшает настроение обитателей

Увидев условия проживания и ознакомившись с сервисом, понимаешь, почему возраст пенсионеров тут достигает ста лет. Каждая мелочь тщательно продумана. Например, пол в спортивном зале розового цвета. Как говорят психологи, этот цвет придаёт силу и любовь к жизни. И швейцарские пенсионеры жизнь действительно любят — даже если они уже не в силах самостоятельно позаботиться о себе.

Помощь рядом. Персонал вызывают кнопкой, не вставая с кровати