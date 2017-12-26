Интерпол отказался объявлять по запросу РФ в международный розыск лидера правящей партии Молдовы

Международная организация уголовной полиции Интерпол отказалась объявлять лидера правящей молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка в международный розыск по запросу России. Об этом сообщает Newsmaker.
Интерпол объяснил свое решение тем, что "организация не может вмешиваться в споры политического содержания между двумя странами-членами".
Это уже не первое подобное решение Интерпола. 6 июня 2017 года организация вынесла аналогичное решение.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест председателя правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в организации заказного убийства.