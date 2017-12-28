Итальянка стала самым старым человеком в Европе

115-летняя итальянка Джезеппина Проджетто после смерти 116-летней испанки Анны Вело Рубио стала старейшим человеком в Европе.

Ана Вела мирно умерла в Барселоне несколько дней назад — через шесть недель после празднования 116-го дня рождения. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на 5-tv.

Ана родилась в Андалусии во время регентства королевы Марии Кристины, прабабушки нынешнего короля Испании, пережила две диктатуры, две мировые войны и гражданскую войну в Испании.

В 1940-е годы переехала в Барселону, чтобы стать портнихой, и с тех пор жила там. Последние годы провела в доме престарелых, там же живет и ее 90-летняя дочь,

Джузеппина Проджетто родилась в 1902 году на Сардинии и сейчас живет вместе с детьми и внуками неподалеку от Флоренции. Синьора Проджетто утверждает, что ни дня не может прожить без шоколада.

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