У Стены Плача просили о дожде

Несколько тысяч человек приняли участие в коллективной молитве о ниспослании дождя у Стены Плача в Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Walla, на которое ссылаются мировые СМИ.

Верующие откликнулись на призыв министра сельского хозяйства Ури Ариэля и главных раввинов Израиля Давида Лау и Ицхака Йосефа. В своем обращении к жителям страны они заявили, что засуха приобретает все более пугающие масштабы, которые грозят катастрофическими последствиями, а потому "пришло время обратиться к Богу".

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"Мы значительно снизили цены на воду, мы также изучаем способы снизить расход воды. Мы многое делаем для водного хозяйства и для фермеров, но молитва определенно может помочь", — подчеркнул министр Ариэль.

Отмечается, что Израиль уже пятый год подряд испытывает рекордный водный кризис. Уровень воды в Галилейском море находится на самой нижней отметке за последнее столетие. Большая часть реки Иордан стремительно пересыхает. Объем воды в Мёртвом море тоже быстро сокращается.

Напомним, засуха на Ближнем Востоке может продлиться следующие 10 тысяч лет.