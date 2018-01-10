Российский "Ямал" с боеприпасами столкнулся с "Оркой" из Сьерра-Леоне

В Эгейском море произошло столкновение российского десантного корабля "Ямал", который снабжает боеприпасами военную базу РФ Хмеймим в Сирии, и сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне.
Об этом со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ России Вячеслава Трухачева передает Интерфакс.
Инцидент произошел еще 30 декабря, однако информация о нем не обнародовалась.
Вину за столкновение россияне возложили на экипаж "Орка-2".
Напомним, в Одессу впервые в новом году зашел военный корабль НАТО.