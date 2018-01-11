Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании
Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании
Фото: WoMo

Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании

Представители EdCamp Ukraine рассказали Фокусу о том, чем украинских педагогов впечатлила финская система образования и почему в педвузах страны большой конкурс

Галина Ковальчук - 11.01.18 131
200

Финская система образования является одной из лучших в мире. В рейтинге World Economic Forum, к примеру, её отмечают за инклюзивность, наименьший разрыв между сильными и слабыми учениками и сравнительно небольшой объём домашних заданий.

Участникам украинского образовательного процесса финская система кажется недосягаемым идеалом, и нам действительно можно очень многому у них поучиться. Финны с радостью идут на контакт: с 2018 года правительство страны участвует в совместном проекте по переподготовке украинских учителей. Есть и другие инициативы, к примеру, в начале декабря благодаря EdCamp Ukraine в Финляндии побывала группа из 20 педагогов. С этой поездки стартовал проект "EдМандри", серия путешествий по школам разных стран мира, участники которых изучат зарубежный опыт и попытаются адаптировать его к украинским условиям. О том, что впечатляет в Финляндии, Фокусу рассказали основатель педагогического движения EdCamp в Украине, советник министра образования Александр Элькин, и его коллега — менеджер по PR и партнёрству Ирина Миньковская.

Все школы хороши

Выбор школы для ребёнка — головная боль украинских родителей, ведь уровень учебных заведений может радикально разниться. В Финляндии это устроено иначе. В стране работает 11 педагогических вузов, которые готовят профессионалов стабильно высокого уровня. Притом что население составляет 5,5 млн человек, все педвузы равномерно распределены по территории страны. Поэтому, в какую бы школу ни пошёл ребёнок, он получает одинаковый уровень образования, учителя хороши и в обеспеченных районах, и в менее благополучных. В Вантаа, скромном пригороде Хельсинки, к примеру, находится самая большая в Скандинавии средне-старшая школа.

Другие оценки

Система оценивания в украинских школах продолжает советские традиции и нацелена на ранжирование и наказания. Финны считают, что оценки должны мотивировать ребёнка к обучению и развитию. Это оценивание называется "формирующим". Конечно, и у них есть балльная система, от 4 до 12, при этом средний балл — восьмёрка. Чтобы учителя могли оценить сильные и слабые стороны ребёнка, он каждую неделю проходит тестирование. В тестах нет нескольких вариантов ответов, из которых нужно выбирать, ученику даются только открытые вопросы. Так легче увидеть, что ребёнок знает и над чем ему ещё нужно поработать. Когда дети отвечают на вопросы, у них есть возможность посмотреть, как решаются эти задания. Финские педагоги считают это нормальным, ведь главная задача — не поставить оценку, а научить детей справляться со сложностями.

ПТУ звучит гордо

ПТУ в Финляндии — это, по сути, консорциум бизнеса, власти и студенчества, где все три стороны регулярно собираются и формулируют текущие потребности. Студенты училища практикуются с первого курса

В Финляндии очень ценится профессионально-техническое образование. Около 50% выпускников школ идёт учиться в ПТУ. В финских училищах уровень обучения очень высокий и направлен на предпринимательство. К примеру, центр профессионально-технического образования Omnia, который в своё время занимался переквалификацией всех сотрудников Nokia. Когда у компании начались проблемы, их переобучали на предпринимателей.

ПТУ в Финляндии — это, по сути, консорциум бизнеса, власти и студенчества, где все три стороны регулярно собираются и формулируют текущие потребности. Студенты училища практикуются с первого курса: кто-то готовит в ресторане, кто-то строит макет дома или продаёт свой хендмейд в местном магазине.

Если вы бросили школу

У финнов есть поговорка: "Нас не так много, чтобы мы могли терять наших граждан". Поэтому кроме традиционных учебных заведений в стране работают и вечерние школы для взрослых. В основном их посещают так называемые drop-outs, люди, которые по разным причинам бросили учёбу. Кроме того, в вечерних школах учатся те, кто просто этого хочет. В школе Tikkurila самой старшей студентке 70 лет. Также подобные заведения помогают мигрантам выучить финский язык и адаптироваться.

Школьная big data

Бюрократия в украинских школах всё ещё высока, хоть и предпринимаются попытки изменить ситуацию. EdCamp Ukraine проводил исследование "Дети и бумаги: как достичь баланса в школе", в котором участвовали 8 682 учителя. Оказалось, что в "бумажной" номенклатуре школы 72 позиции, и на написание отчётов учитель тратит 7–12 часов в неделю.

В Финляндии этого нет. Вместо горы бумаг используется онлайн-платформа Wilma, единая по всей стране. Там содержится информация обо всех учениках и учебном процессе. После каждого урока учитель оставляет комментарий по каждому ребёнку — о его психологическом состоянии, знании предмета, зонах роста. В отличие от украинских классных журналов, где в клеточке можно поставить только оценку или "энку", у финнов по каждому ребёнку есть около десятка разных статусов: каким он пришёл на урок, каковы причины отсутствия, что он чувствовал во время урока и так далее. Для финского учителя заполнять таблицу таких данных — это большая ответственность, сложная, глубокая работа, он должен внимательно наблюдать за детьми и точно знать, что с ними происходит. Конфиденциальность соблюдается: Wilma устроена так, что у пользователей разные уровни доступа, к примеру, родители видят комментарии только о своём ребёнке.

Сдаём "на канцелярию"

Помимо учебного процесса украинские учителя вместе с родителями занимаются массой бытовых проблем — от закупок канцелярских принадлежностей до формирования списков детей, которые собираются обедать в школе. В Финляндии вопрос решили радикально и наравне с реформой образования ввели, к примеру, бесплатные обеды, чтобы все дети могли учиться, независимо от уровня обеспеченности. За высшее образование тоже не надо платить, кроме расходов на учебные материалы. Государство обеспечивает и проживание, если вы хотите учиться в другом городе.

Финский педагог должен обладать несколькими качествами. Это человек с большим сердцем, который откликается на потребности других людей и идёт работать учителем не только для того, чтобы учить, но и учиться самому

Сейчас в финских школах работают представители местной власти, которые отвечают за все бытовые вопросы — технику безопасности, питание, техническое и функциональное обеспечение здания, логистику. Они работают с аутсорс-компаниями, поставщиками услуг, учителя и родители этим не занимаются. При этом в Финляндии есть стандарты питания. Когда украинцы были на экскурсиях в школах, им везде предлагали национальное блюдо — суп с лососем.

Почётная профессия

Если вы спросите у финна, с представителем какой профессии ему хотелось бы создать семью, почти наверняка он назовёт учителя либо врача. Финские педагоги могут без проблем получить кредит, у общества высокое доверие к ним, режим работы позволяет выдерживать баланс профессиональной и семейной жизни. Но зарплата финского педагога не самая высокая по стране. Мотивация — не деньги, а стремление растить новое поколение, престиж профессии и уважение общества.

Быть учителем почётно, поэтому в педагогические вузы претендуют по десять человек на место, самый высокий конкурс на факультетах, которые готовят учителей младших классов. В отличие от Украины в Финляндии гораздо больше мужчин-учителей, до 45%, в том числе в младшей школе. В Финляндии учителем даже младших классов не может стать человек без степени магистра. Все эти люди в первую очередь исследователи, они получают инструментарий для анализа всего, что происходит в процессе обучения.

При этом поступление в педвуз довольно сложное, состоит из трёх этапов. На первом этапе абитуриент делает содержательный анализ статей на педагогические темы. Второй этап — собеседование, которое показывает, насколько человек мотивирован. Третий этап — психологическое тестирование, его детали финны держат в тайне. Как рассказывал один из профессоров педвуза, педагог должен обладать несколькими качествами. Это человек с большим сердцем, который откликается на потребности других людей и идёт работать учителем не только для того, чтобы учить, но и учиться самому.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Бухарест продолжает грозить Киеву из-за "языковой статьи"Финляндия будет более тщательно охранять границу с РоссиейС 1991 года в Украине стало на 253 вуза меньше

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3703
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 3813
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 6135
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4465
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1770
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 2223
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2603
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1807
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1627
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1210
  1. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 10020 / 11559
  2. Спустя два года Путин заявил о готовности вернуть Украине похищенную в Крыму военную технику 5822 / 6983
  3. Рики Мартин женился на своем парне 2901 / 3779
  4. Российский голодный солдат сжег БТР 2876 / 3590
  5. В Запорожской области родился богатырь 2227 / 2614
  6. Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда 1819 / 2076
  7. Власти Туниса бросили армию на борьбу с протестующими 1813 / 2128
  8. Белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за георгиевскую ленту 1783 / 2199
  9. Включите мозг. Дети - не социальный маркер успешной жизни и даже не ее смысл 1713 / 1885
  10. Vodafone в "ДНР" не работает, - СМИ 1462 / 1677
  1. Включите мозг. Дети - не социальный маркер успешной жизни и даже не ее смысл 28 / 1885
  2. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 22 / 11559
  3. Спустя два года Путин заявил о готовности вернуть Украине похищенную в Крыму военную технику 13 / 6983
  4. Посміхайтесь і дякуйте. Як українцям стати більш цивілізованими 10 / 1260
  5. Российский голодный солдат сжег БТР 9 / 3590
  6. Резервный фонд России с февраля прекращает свое существование – деньги закончились 6 / 1515
  7. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 6 / 4465
  8. Рики Мартин женился на своем парне 6 / 3779
  9. Нацгвардия приступила к охране Запорожской Сечи 6 / 279
  10. Белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за георгиевскую ленту 5 / 2199
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.