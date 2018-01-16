В Алтайском крае студентов и сотрудников предприятий формируют в группы и организованно везут к местам сбора подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.
Об этом говорится в сюжете муниципального телевидения Бийска, размещенном на YouTube.
Опрошенная для сюжета работница завода сообщила, для них был организован транспорт, чтобы все желающие могли приехать и оставить свою подпись.
Пункт сбора подписей в ДК работал четыре дня. "За это время свою поддержку самовыдвиженцу Владимиру Путину оказали практически все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений", — рассказала журналист.
Напомним, президентские выборы в России пройдут в годовщину аннексии Крыма.