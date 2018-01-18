Мексика - самая опасная страна в мире, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире.
Об этом Трамп написал в Twitter, на который ссылаются мировые СМИ.
Президент заявил, что строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики сможет остановить поток наркотиков.
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"Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить поток наркотиков из Мексики, которая является самой опасной страной мира", — написал Трамп.
Он подчеркнул, что не менял своего мнения по строительству стены.
"Стена — это и есть стена, это никогда не менялось и не эволюционировало с самого первого дня, когда я это задумал", — отметил президент США.
Напомним, Трампа назвали "бессмысленным големом, который боится мексиканцев".