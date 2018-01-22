Маргарет Тэтчер "ненавидела немцев"

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер надеялась, что ЮАР станет государством, в котором будут проживать только белые люди.

Об этом написал в своем дневнике бывший глава дипломатической службы Соединенного Королевства Патрик Райт, передает в понедельник, 22 января, The Independent, сообщает lenta.ru.

Райт рассказал, что глава британского правительства "ненавидела немцев. Любой намек на воссоединение Германии она предавала анафеме", — сообщил он.

По словам Райта, об этом ему рассказала Тэтчер во время одного из ланчей. В частности, премьер хотела бы, чтобы ЮАР вернулась в то состояние, в котором страна находилась до 1910 года, когда в стране проживало лишь белое население. Райт утверждает, что возразил главе правительства, назвав предложенную ею политику продолжением апартеида, на что Тэтчер ему ответила: "Вас что, вообще не заботят наши стратегические интересы?".

Министр иностранных дел Великобритании Дуглас Херд так описал отношение Тэтчер к внешнеполитическим вопросам: "В кабинете царят три вещи: парламентские вопросы, обсуждение внутренней политики страны и ксенофобия".

Напомним, Маргарет Тэтчер — первая женщина-премьер Соединенного Королевства. Высокая популярность первых лет ее правления уменьшилась из-за рецессии и высокого уровня безработицы. В 1990 году Тэтчер подала в отставку с поста главы правительства, потеряв поддержку в рядах Консервативной партии.