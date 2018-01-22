В Китае рабочим выдали зарплату кирпичами

Все рабочие – мигранты из горных районов и не имеют иного выбора

Рабочие кирпичной фабрики на юго-востоке Китая, которые коллективно должны были получить 90 тысяч юаней ($14 тыс.) зарплаты, получили заработанные средства в кирпичах. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на BBC.

По данным информационного агентства Синьхуа, около 30 фабричных рабочих в Наньчане, провинция Цзянси, согласились получить 290 тысяч кирпичей в качестве оплаты своего труда. Таким образом работодатель выплатил 80 тысяч юаней.

Местное издание сообщает, что все рабочие были мигрантами из горных районов провинции Юньнань и не имели иного выбора, так как многие из них "живут при свечах, с дровяным обогревом".

Оплату кирпичами они получили после того, как местный профсоюз обратился в суд на работодателя, который долгое время не платил зарплаты своим работникам.

Работодатель, который не был назван местными СМИ, все еще пытается найти способ вернуть оставшиеся 10 000 юаней, которые он должен.

Всекитайская федерация профсоюзов говорит, что за последние пять лет она помогла более пяти миллионам рабочих-мигрантов в Китае получить неоплаченную заработную плату на общую сумму 30 млрд юаней ($4,5 млрд).