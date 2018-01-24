В парламенте Молдовы готовят отпор вмешательству России во внутренние дела

Депутаты парламента Республики Молдова зарегистрировали в парламенте проект Декларации, в которой осуждают нападки РФ на информационное пространство Молдовы, а также российское вмешательство в политические процессы в стране.

Авторами Декларации выступили депутаты от правящей Демократической партии, Европейской Народной партии и независимые народные избранники, передает Укринформ.

"Оскорбительные заявления в адрес нашей страны и ее граждан, блокирование молдавского экспорта в Россию, преследование официальных должностных лиц Молдовы, включая представителей правительства и парламента, носят недружественный и провокационный характер и представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Молдовы", - говорится в проекте декларации.

В документе подчеркивается, что призывы российских парламентариев ограничить доступ молдавских граждан к программам российского телевидения являются необоснованными.

Авторы декларации призывают власти РФ к конструктивному диалогу по устранению барьеров, мешающих развитию партнерских отношений между двумя странами.

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Ранее госдума РФ приняла декларацию "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове", в которой звучат призывы к расторжению всех контрактов, на основании которых осуществляется ретрансляция российских телеканалов на территории Молдовы.

Заявление было принято после того, как молдавский парламент принял Закон о запрете ретрансляции на территории страны пропагандистских ток-шоу, политических, информационных и военных программ российского телевидения.

Напомним, в парламенте Молдовы предложили вывести страну из СНГ.