Путин заявил о принятии в РФ 10-летней программы вооружения

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что принята новая государственная программа вооружения РФ, рассчитанная на 2018-2027 годы. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный, – ред.) заказ до 2027 года", – цитируют Путина.

По словам Путина, оборонно-промышленный комплекс РФ в ближайшие 10 лет будет работать стабильно.

На итоговой коллегии минобороны РФ в конце 2017-го года Путин заявлял, что особый акцент сделают на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

Ссылаясь на публичные выступления военных предполагают, что на протяжении 10 лет будут вестись работы по ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", зенитно-ракетной системе С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон". Планируют завершить работу по бронетанковым проектам "Армата", "Курганец" и "Бумеранг".

Напоминают, что замминистра обороны РФ Юрий Борисов раньше говорил, что Россия к 2025 году может создать принципиально новое оружие.

Генеральный конструктор - вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительный корпорации Сергей Коротков ранее сообщал изданию, что уже в 2018 году могут начать работать над созданием перспективного дальнего перехватчика (ПАК ДП).

Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей Су-57 (ПАК ФА), МиГ-35, ожидается модернизация "стратегов" Ту-95, Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и создание комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Со ссылкой на слова главкома ВМФ РФ Владимира Королева сообщают, что в новую госпрограмму вооружения РФ заложено строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б".

Российский флот до 2025 года может получить два вертолетоносца с вертолетами Ка-52К "Катран".

По словам замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, всего на реализацию государственной программы до 2027 года предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 – на закупки, ремонт и разработку военной техники.