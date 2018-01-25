СМИ узнали о разводе "дочери Путина"

Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента России Владимира Путина, и член совета директоров нефтехимической компании «Сибур» Кирилл Шамалов развелись. Об этом агентству Bloomberg рассказали четыре человека, знакомые с ситуацией, передает "Дождь".

Обстоятельств и даты развода Тихоновой и Шамалова Bloomberg не приводит.

По словам трех источников агентства, за продажу доли в «Сибуре» в апреле 2017 года Шамалов получил «нулевую» прибыль — акции компании ему принадлежали как «члену семьи Путина», и эта привилегия, по словам источников Bloomberg, закончилась вместе с браком с Тихоновой. «Ведомости» оценили его доход от продажи доли примерно в 100 миллионов долларов.

В декабре 2017 года совет директоров «Сибура» избрал Кирилла Шамалова седьмым членом правления на срок до февраля 2019 года. Из состава совета директоров компании Шамалов вышел в 2015 году, когда стал ее вторым крупнейшим акционером, приобретя более 20% акций у бизнесмена Геннадия Тимченко. В 2016 году Шамалов стал самым молодым миллиардером в списке богатейших россиян.

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Человек, близкий к Шамалову, отрицает связь между разводом и продажей доли Шамалова в «Сибуре». По его словам, приобретение доли в компании в 2015 году у бизнесмена Геннадия Тимченко было совместным проектом Шамалова с его отцом. По словам источника Bloomberg, Шамалов был «почти сломлен» тем, что инвестиции не оправдали их надежд.

Bloomberg отмечает, что несмотря на свой развод с дочерью Путина и продажи доли в компании «Сибур» Шамалов может оказаться в новом санкционном списке США, куда, по предварительной информации, попадут люди, приближенные к президенту России.

О браке Тихоновой и Шамалова также сообщало Reuters. Кирилл Шамалов — сын Николая Шамалова, которого называют другом Путина. По информации Reuters, Тихонова и Шамалов поженились в феврале 2013 года. Свадьба прошла на горнолыжном курорте «Игора» под Петербургом, совладелец которого, по данным агентства, — бизнесмен Юрий Ковальчук. Его называют другом Путина.

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Шамалов и Тихонова на запросы Bloomberg не ответили. Информацию об их разводе также не прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представители Газпромбанка и Леонид Михельсон, основной владелец «Сибура». В 2015 году председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов рассказал Reuters, что Тихонова приходится Путину дочерью.