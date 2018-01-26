Дуда передал послание России: Оставьте в покое Украину

Президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обратился к России с посланием "оставить Украину в покое". Об этом сообщает 112 Украина.

На вопрос ведущего о том, какое послание у президента есть для России на 2018 год, польский президент ответил: "Оставьте Украину в покое!".

"Вчера во время нашего рабочего обеда я сказал, что нам нужно держать двери в ЕС открытыми для новых стран. Нам нужно придерживаться политики открытых дверей. Это очень важно для будущего ЕС, особенно во время Brexit, это одно дело. Другое дело - Россия. Нам нужно попытаться держать баланс, потому что это наш сосед. Нам нужно попытаться создать диалог на низком уровне, но нам нужно требовать уважения международного законодательства и также уважения не только в Европе, во всем мире. У нас есть очень плохие примеры на протяжении последних 10 лет: Грузия, Украина", - добавил Дуда.

Напомним, Волкер заверил, что США не будут вести переговоры за спиной Украины.