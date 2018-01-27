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Главная » Мир » Британия строит огромный радиолокатор для защиты от России

Британия строит огромный радиолокатор для защиты от России

Британия строит огромный радиолокатор для защиты от России
Фото: telegraph.co.uk

Все – как во времена Холодной войны

27.01.18 377
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В Великобритании на острове Унст идет строительство нового радиолокатора, который должен усилить способность вооруженных сил государства отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты и поможет защититься от российской агрессии.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для защиты Великобритании, поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность с ними справляться", - отметил глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон.

Радар позволит Великобритании и НАТО "развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море". Кроме того, новая технология позволит "улучшить суверенный потенциал Британии в период обострения российской военной активности".

По словам министра обороны страны, строительство прибора было связано в том числе с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы.

Таким образом, по мнению представителей ведомства, Унст вернётся к своей бывшей роли, которую он выполнял в 1960-х и 1970-х годах - тогда остров использовался в качестве радара раннего предупреждения на северном фланге НАТО. 

Сообщается, что стоимость этого прибора составляет приблизительно 14,2 млн долларов. 

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