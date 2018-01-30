Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Путин пока воздержится от ответных шагов на "кремлевский доклад"

Путин пока воздержится от ответных шагов на "кремлевский доклад"

Путин пока воздержится от ответных шагов на "кремлевский доклад"
Фото: Спецпроекты по защите животных

РФ не хочет обострять ситуацию

30.01.18 401
110

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пока воздержится от ответных шагов на публикацию "кремлевского доклада".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента РФ на встрече с доверенными лицами.

Путин заявляет, что лично сам не видел этот список, но с утра его уже проинформировали коллеги.

"Это полная глупость – сворачивать наши отношения с США до нуля. Мы ждали этого списка, не буду это скрывать. Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю. Но мы воздержимся пока от этих шагов", – сказал Владимир Путин, подчеркнув, что РФ не хочет обострять ситуацию.

При этом российский президент заявил, что публикация этого списка является "недружественным актом". "Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – отметил Путин.

По его словам, "за каждым из людей и за каждой из структур (из "кремлевского списка", – ред.) стоят рядовые граждане", поэтому в списке оказались "все 146 млн россиян".

"Мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить", – сказал президент России.

Напомним, Кремль не выдержит разоблачения "темного капитала".

 

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Нападения в российских школах Путин связал с видеороликами о таких же инцидентах в СШАСовокупное состояние фигурантов "кремлевского доклада" $386 млрд, - СМИГосдеп: cанкции против РФ уже привели к миллиардным потерям, новые пока не требуются

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 11759
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 8115
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 9883
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 4048
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 3813
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4314
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3418
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 3058
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 5912
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 35991
  1. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 3432 / 9883
  2. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 3284 / 3711
  3. Внимание: провокация. Захочет ли украинская власть выбраться из психушки 2921 / 3099
  4. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 2724 / 2901
  5. Российский самолет пролетел в полутора метрах от американского разведчика 2399 / 2870
  6. В Украине хотят законом установить минимальную норму потребления газа для субсидии 2286 / 21770
  7. Госдеп отреагировал на перехват российским СУ-27 самолета-разведчика США 2079 / 2434
  8. В Польше заявили, что им не обойтись без украинских заробитчан 2010 / 2298
  9. Аэропорт "Борисполь" в мае поменяет график своей работы 1931 / 2114
  10. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 1928 / 2005
  1. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 32 / 9883
  2. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 32 / 3711
  3. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 19 / 2005
  4. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 17 / 1848
  5. Внимание: провокация. Захочет ли украинская власть выбраться из психушки 16 / 3099
  6. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 14 / 2901
  7. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 13 / 11759
  8. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 13 / 3858
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 7 / 5912
  10. Одесский припортовый завод снова заработал 7 / 2220
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.