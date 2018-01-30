Путин пока воздержится от ответных шагов на "кремлевский доклад"

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента РФ на встрече с доверенными лицами.

Путин заявляет, что лично сам не видел этот список, но с утра его уже проинформировали коллеги.

"Это полная глупость – сворачивать наши отношения с США до нуля. Мы ждали этого списка, не буду это скрывать. Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю. Но мы воздержимся пока от этих шагов", – сказал Владимир Путин, подчеркнув, что РФ не хочет обострять ситуацию.

При этом российский президент заявил, что публикация этого списка является "недружественным актом". "Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – отметил Путин.

По его словам, "за каждым из людей и за каждой из структур (из "кремлевского списка", – ред.) стоят рядовые граждане", поэтому в списке оказались "все 146 млн россиян".

"Мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить", – сказал президент России.

Напомним, Кремль не выдержит разоблачения "темного капитала".