Итальянские рыбаки подобрали в море 17 мигрантов

Полиция Черногории заявила, что Экипаж итальянского рыболовного судна подобрал 17 мигрантов с небольшой надувной лодки, которые плавали в Адриатическом море. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Экипаж итальянской лодки рассказал, что они подобрали мигрантов перед швартовкой в черногорском порту Зеленика.

В черногорской полиции сообщили, что на борту были одиннадцать сирийцев, двое марокканцев, двое йеменцев, один афганец и один пакистанец.

Группу мигрантов отправили в отделение полиции в Зеленике.

Пока непонятно, откуда мигранты начали свое путешествие.