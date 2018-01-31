Один человек погиб, из законодателей никто не пострадал

В штате Вирджиния (США) поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком и частично сошел с рельсов. Об этом пишет Медуза со ссылкой на CNN.

В результате погиб один человек, находившийся в грузовике. Еще один человек пострадал. Никто из конгрессменов не пострадал.

Несколько десятков конгрессменов направлялись на мероприятие республиканской партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии.