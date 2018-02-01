Сенат Польши принял законопроект о запрете "бандеровской идеологии"

Теперь документ направят на подпись президенту страны

В ночь на четверг, 1 февраля, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на TVN24.

Голосование состоялось в 3:00 по киевскому времени. За принятие этого законопроекта проголосовали 57 сенаторов, против – 23, еще два сенатора воздержались.

Теперь законопроект должен быть направлен на подпись президенту Польши.

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Напомним, 26 января польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за закон политического движения Кукиз’15 о запрещении пропаганды в стране идеологии украинских националистов.

В этот же день в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали принятием Сеймом Польши закона о запрещении идеологии украинских националистов.