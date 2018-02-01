Фигуранты "кремлевского доклада" могут вывести свои активы из США, - СМИ

Часть так называемого "кремлевского доклада" со списком российских чиновников и предпринимателей, близких к Владимиру Путину, засекретили из практических соображений.

Об этом передает Bloomberg, на который ссылаются мировые СМИ.

В Минфине США изданию объяснили, что люди и компании, указанные в секретной части документа, могут попытаться вывести свои активы из США в случае его публикации, чтобы не попасть под санкции.

При этом в ведомстве признали, что открытый список, который был обнародован Минюстом и подвергся критике из-за "дилетантства" составителей в российской вопросе, действительно основывается на данных из открытых источников.

Напомним, главы трех российских спецслужб тайно летали в ЦРУ накануне оглашения "кремлевского доклада".