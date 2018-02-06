Дуда подписал закон об Институте национальной памяти

Документ вводит уголовное наказание за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту

Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти, которые вводят уголовное преследование за использование формулировки "польские лагеря смерти" и отрицание геноцида польского народа.

Об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского президента Кшиштоф Лапиньски.

Отметим, 1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Данный закон вводит уголовное наказание за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

Напомним, с критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина.