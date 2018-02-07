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Главная » Мир » В Сирии обстреляли торговое представительство РФ
В Сирии обстреляли торговое представительство РФ
Фото: ТВ Центр

В Сирии обстреляли торговое представительство РФ

В здание попала 120-мм мина

07.02.18 217
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Во вторник, 6 февраля, в здание российского торгового представительства в Дамаске (Сирия) попала 120-мм мина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. 

"Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание торгпредставительства законсервировано, но у него все еще есть дипломатический иммунитет.  

Также в МИД сообщают, что ранее под минометный обстрел в Дамаске попала российская неправительственная делегация.

Напомним, девять человек попали в больницу с проблемами дыхания после атаки на сирийский город Саракиб, во время которой была сброшена бочковая бомба, вероятно, содержавшая хлор. 

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