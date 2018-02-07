В Сирии обстреляли торговое представительство РФ

Во вторник, 6 февраля, в здание российского торгового представительства в Дамаске (Сирия) попала 120-мм мина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание торгпредставительства законсервировано, но у него все еще есть дипломатический иммунитет.

Также в МИД сообщают, что ранее под минометный обстрел в Дамаске попала российская неправительственная делегация.

Напомним, девять человек попали в больницу с проблемами дыхания после атаки на сирийский город Саракиб, во время которой была сброшена бочковая бомба, вероятно, содержавшая хлор.