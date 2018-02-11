В Подмосковье разбился пассажирский самолет, - СМИ

На борту находился 71 человек

В Раменском районе Московской области разбился пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, совершавший рейс из Домодедово в Орск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ РФ) разбился самолет Ан-2. Погибли 4 из 13 человек, находившихся на борту.