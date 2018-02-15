МИД РФ признал гибель российских наемников в Сирии

Спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила гибель россиян в результате удара международной коалиции в Сирии. Об этом она рассказала на брифинге, передает Медуза.

По ее словам, российское гражданство имели пятеро погибших. При этом она заверила, что они точно не были российскими военнослужащими.

"Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан - это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек - предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства", - заявила Захарова.

Напомним, 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции "Сирийских демократических сил", которые борются против режим Башара Асада. По данным СМИ, среди погибших в результате удара были российские наемники из ЧВК "Вагнера".