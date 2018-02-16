Bloomberg: Российские боевики в Сирии действовали по приказу Кремля

Российские наемники в Сирии, которые понесли большие потери на прошлой неделе в районе Дейр-эз-Зор, действовали по приказу Кремля, так же, как это было во время оккупации Россией украинского Крыма. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

"Будьте уверены: существуют убедительные доказательства того, что российские наемники работали по приказу Кремля. Даже больше, россияне знали о размещении американского военного персонала в районе Дейр-эз-Зор, что было прописано в договоренностях об отделении или "деконфликтизации" сил, которые воюют в Сирии", - отмечается в публикации.

Журналисты Bloomberg News установили, что раненные в Сирии наемники были перевезены на самолетах в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге.

Экс-заместитель министра обороны США по вопросам России и Украины Эвелин Фаркас в этой связи отметила: "Американские чиновники, которые отслеживают вопрос Сирии, говорят мне, что у них нет сомнений в том, что российские военные имели всю информацию о нападении в Дейр-эз-Зор. Любые российские боевики, независимо от того в Украине или в Сирии, работают на российское правительство".

Наемники, наподобие частной военной компании "Вагнер", являются ключевой частью широкой стратегии РФ "гибридной войны", таким себе миксом военной агрессии на местах и в информационном пространстве. Эта стратегия направлена на поощрение российских интересов, таких как развертывание сил без опознавательных знаков, которые помогли оккупировать украинский Крым в 2014 году.

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Наконец, существует стратегический аргумент в пользу того, почему Россия была причастна к атаке на Дейр-эз-Зор. В настоящее время американская политика в Сирии немного запутана, поскольку каждый раз в Вашингтоне обращают внимание только на уничтожение ИГИЛ в этой стране. США пока не изложили официальную позицию, предусматривается ли роль американских военных в Сирии при противодействии российско-иранским усилиям, направленным на поддержку режима Башара Асада и восстановление территорий, которые он потерял вследствие гражданской войны.

Хорошая новость в том, что реакция США была быстрой и жесткой. Пока нет точных цифр жертв, но некоторые российские медиа сообщили, что погибли более 200 российских наемников.