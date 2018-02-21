Вашингтон подтвердил версию о взрыве в самолете Качиньского

Левые двери фюзеляжа были выбиты изнутри с энергией, в 10 раз большей, чем само падение самолета

Руководитель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич сообщил о новых доказательствах того, что на борту президентского самолета Ту-154М перед катастрофой произошел взрыв.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.

К такому выводу пришли американские ученые Национального института авиационных исследований.

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Они нашли подтверждение версии о том, что перед падением на борту самолета с польским руководством произошел взрыв. В частности, на это указывает то, что левые двери были выбиты изнутри с энергией, в 10 раз большей, чем само падение самолета.

Также Мацеревич добавил, что по версии польской подкомиссии по расследованию катастрофы, взрыв в крыле не указывает на покушение. По его словам, на борту произошли "дальнейшие события, которые окончательно привели к тому, что самолет не удалось спасти".

Напомним, 10 апреля 2010 года возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. 10 января польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв.