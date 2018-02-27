США введут новые санкции против России в течение 30 дней, - министр

США планируют ввести новые санкции в отношении России в ближайшее время. Об этом 27 февраля заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, сообщает корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин в своем Twitter.

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"Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", - заявил министр.

Напомним, ожидалось, что 29 января власти США объявят о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.

Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом. Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.