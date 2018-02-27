В Молдове впервые оштрафовали телеканал за трансляцию российских новостей

Директор RTR-Moldova считает такое решение незаконным и планирует и дальше показывать новости из РФ

Молдавский Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) оштрафовал телеканал RTR-Moldova на 50 тыс. леев (2,4 тыс. долларов) за появление в его эфире российских новостей, трансляция которых запрещена в стране с 12 февраля. Об этом сообщает Newsmaker.

Несколько дней КСТР проводил мониторинг телеканала и выяснил, что в его эфире выходили такие же сюжеты, что и на телеканале "Россия 1". Кроме того, в некоторых случаях аналогичными были и подводки к сюжетам. Выходили они на RTR-Moldova в выпусках местных новостей и занимали от 28% до 41% времени выпуска.

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Директор телеканала RTR-Moldova Евгений Сергеев с решением КСТР не согласен.

"Считаем, что решение незаконно, КСТР интерпретировал положения 9 статьи Кодекса о телевидении и радио, расширив запретительные нормы. RTR-Moldova, как и любой другой молдавский телеканал, не имеющий корпунктов в России, закупает контент у Всероссийской государственной телерадиокомпании (и показывает их в местных новостях", - заявил он.

По его словам, телеканал имеет право закупать новостные сюжеты, и в России, и в Украине или в странах ЕС.

"[Законом] запрещены программы. А программа — это законченное аудиовизуальное произведение с началом, концом и фирменными логотипами. Новостной сюжет — это не программа. Мы закупали 4-6 новостных сюжета [для выпуска], выбирали то, что нам интересно, и несли ответственность за их содержание", - объяснил свою позицию Сергеев.

Он добавил, что телеканал продолжит показывать закупаемые у ВГТРК новостные сюжеты, а решение КСТР обжалует в суде.

Напомним, законопроект, предусматривающий запрет на трансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, парламент принял 7 декабря прошлого года сразу в двух чтениях. Авторами законопроекта выступили демократы. В силу запрет вступил 12 февраля. Телеканалам-нарушителям грозит штраф от 40 тыс. леев до 70 тыс. леев, а при повторном нарушении — от 70 тыс. леев до 100 тыс. леев, а затем отзыв лицензии.