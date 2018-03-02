Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В НАТО ответили Путину на заявление о новом оружии

В НАТО ответили Путину на заявление о новом оружии

В НАТО ответили Путину на заявление о новом оружии
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото: Getty Images

Альянс считает непродуктивными попытки начать новую гонку вооружений

02.03.18 244
010

В НАТО расценили заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях нового вооружения как угрозу странам-членам альянса. Об этом сообщает DW.

"Российские заявления, угрожающие сделать мишенью союзников, неприемлемы и контрпродуктивны", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Ландеску.

В частности, в НАТО уточнили, что уже неоднократно давали понять, что его система противоракетной обороны предназначена для защиты от угроз, исходящих от стран за пределами евроатлантического региона. Подобная система защиты "не спроецирована и не направлена против России", подчеркнула представитель Альянса.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Все наши союзники поддерживают соглашения о контроле вооружений, которые создают доверие и уверенность на благо всех", – отметила Ландеску.

Она также заявила, что Альянс продолжает работу по повышению предсказуемости и прозрачности в военной сфере, в том числе в рамках Совета НАТО-Россия. При этом НАТО придерживается подхода в отношениях с Россией, подразумевающего "прочное сдерживание и защиту в комбинации с содержательным диалогом".

Ландеску, добавила, что "мы намерены добиться успеха на обоих направлениях". По ее словам, это делается в ответ на "агрессивные действия России в Украине и продолжающееся наращивание военной мощи в Баренцевом море и Средиземноморье".

Напомним, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель отреагировали на недавнюю презентацию президентом РФ Владимиром Путиным новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой.

Выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта Путин сообщил о начале испытаний нового ракетного комплекса "Сармат".

По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета не имеет ограничений по дальности полета и будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также "самыми современными системами преодоления противоракетной обороны".

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Газпром расторгает все контракты с УкраинойЯнукович рассказал, как просил Путина ввести войска в УкраинуВ Кремле признали, что у других стран тоже есть оружие, от которого не может защититься Россия
Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 5384
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 19874
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 10109
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2755
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 1683
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 24372
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 6589
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2182
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 2094
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 654
  1. Приватбанк объяснил сбой с переводами 14239 / 17166
  2. Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств 4706 / 5328
  3. Газпром расторгает все контракты с Украиной 3839 / 4091
  4. Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа" 3273 / 3637
  5. Бойня вагнеровцев в Сирии: появилось видео 3268 / 3696
  6. Google, YouTube, Facebook и Twitter дали всего час на удаление опасного контента 2651 / 2760
  7. Россия вновь пустила поезда через Украину 2311 / 7159
  8. В Украине введено ограничение потребления газа 2231 / 2535
  9. Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации 1722 / 1885
  10. Нафтогаз подписал срочный контракт на поставки газа с польской компанией 1713 / 1951
  1. Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа" 17 / 3637
  2. Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств 16 / 5328
  3. Газпром расторгает все контракты с Украиной 11 / 4091
  4. Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации 11 / 1885
  5. Google, YouTube, Facebook и Twitter дали всего час на удаление опасного контента 10 / 2760
  6. Приватбанк объяснил сбой с переводами 10 / 17166
  7. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 9 / 1024
  8. Россия вновь пустила поезда через Украину 5 / 7159
  9. Киев официально предупредил Брюссель об отказе Москвы выполнять решение Стокгольма 5 / 425
  10. Нафтогаз подписал срочный контракт на поставки газа с польской компанией 5 / 1951
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.