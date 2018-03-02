В НАТО ответили Путину на заявление о новом оружии

В НАТО расценили заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях нового вооружения как угрозу странам-членам альянса. Об этом сообщает DW.

"Российские заявления, угрожающие сделать мишенью союзников, неприемлемы и контрпродуктивны", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Ландеску.

В частности, в НАТО уточнили, что уже неоднократно давали понять, что его система противоракетной обороны предназначена для защиты от угроз, исходящих от стран за пределами евроатлантического региона. Подобная система защиты "не спроецирована и не направлена против России", подчеркнула представитель Альянса.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Все наши союзники поддерживают соглашения о контроле вооружений, которые создают доверие и уверенность на благо всех", – отметила Ландеску.

Она также заявила, что Альянс продолжает работу по повышению предсказуемости и прозрачности в военной сфере, в том числе в рамках Совета НАТО-Россия. При этом НАТО придерживается подхода в отношениях с Россией, подразумевающего "прочное сдерживание и защиту в комбинации с содержательным диалогом".

Ландеску, добавила, что "мы намерены добиться успеха на обоих направлениях". По ее словам, это делается в ответ на "агрессивные действия России в Украине и продолжающееся наращивание военной мощи в Баренцевом море и Средиземноморье".

Напомним, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель отреагировали на недавнюю презентацию президентом РФ Владимиром Путиным новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой.

Выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта Путин сообщил о начале испытаний нового ракетного комплекса "Сармат".

По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета не имеет ограничений по дальности полета и будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также "самыми современными системами преодоления противоракетной обороны".