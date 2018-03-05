В Нидерландах - новый глава МИД

Правительство Нидерландов проинформировало о назначении Стефа Блока новым министром иностранных дел. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Блок, который намеревался оставить политику, был министром юстиции в предыдущем правительстве и принадлежит к правящей партии VVD во главе с премьером Марком Рютте.

Блок возглавлял парламентскую фракцию VVD в 2012-15 годах, однако опыта внешнеполитической деятельности не имеет.

Его предшественник Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным 2006 года, где российский президент рассказывал о планах на "великую Россию".

Он назвал свою выдумку самой большой ошибкой в ​​политической жизни.