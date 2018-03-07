Сирийские повстанцы взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26

Сирийская группировка исламистского направления Джейш аль-Ислам объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит ее членами. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на ливанское издание Ad-Diyar.

По самолету якобы был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

Уничтожение российского самолета, утверждает Джейш аль-Ислам, стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Напомним, российский Ан-26, на борту которого находились 39 человек –военнослужащие, включая генерал-майора, разбился 6 марта при заходе на посадку возле базы Хмеймим в Сирии. Официально основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.