США проводят учения подводных лодок в Арктике

ВМС США начали пятинедельные учения подводных лодок у северного побережья Аляски.

"Ледовые учения – 2018" или ICEX18 будут включать прорыв массивных подводных судов через арктический лед, а также сбор научных данных, сообщает ZN.ua.



"Мы постоянно проверяем новую тактику, методы и процедуры подо льдом, и эти учения позволяют нам проделать это в более широком масштабе и вместе с нашими британскими и академическими партнерами", – заявил командир Центра разработки подводных вооружений контр-адмирал Джеймс Питтс.

ВМС создадут временный лагерь на льду в море Бофорта примерно в 240-280 километрах к северу от Прудо-Бэй, штат Аляска. Лагерь будет состоять из портативных палаток, в которых смогут разместиться более 50 человек. Он будет служить временным командным центром для подледной навигации, испытаний торпед и исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове проходят первые учения ЛитПолУкрБрига

В учениях участвуют быстроходные ударные субмарины "Коннектикут" (класс "Сивулф") и "Хартфорд" (класс "Лос-Анджелес"). К ним присоединится британская подводная лодка Trenchant класса "Трафальгар". Они совершат несколько переходов в Арктике, поднимутся на поверхность в районе Северного полюса, проведут сбор научных данных и выполнят другие упражнения, сообщили в ВМС.

Подобные маневры проводятся раз в два года.

Как сообщалось, осенью 2018 года НАТО проведет в Европе учения Trident Juncture, крупнейшие со времен Холодной войны. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из стран-членов НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии по отражению "имитированной угрозы".