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Главная » Мир » Один из лучших американских университетов приостанавливает сотрудничество с Россией

Один из лучших американских университетов приостанавливает сотрудничество с Россией

Один из лучших американских университетов приостанавливает сотрудничество с Россией
Фото: Stanford CS - Stanford University

Решение было принято в связи с тем, что Госдепартамент внес РФ в список стран "третьего уровня опасности"

12.03.18 792
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Руководство Стэнфордского университета приостанавливает все программы обучения и сотрудничества с Россией.

Об этом говорится на сайте университетского издания The Stanford Daily, на который ссылаются мировые СМИ.

Это решение было принято в связи с тем, что Госдепартамент внес РФ в список стран "третьего уровня опасности".

Глава центра университетских программ обучения за границей Рамон Салдивар отметил, что университет не будет отправлять студентов младших курсов на стажировку в московский Центр Карнеги. Тем не менее преподаватели и студенты старших курсов все еще могут отправиться в Москву.

Отметим, в январе Госдепартамент определил Россию к странам третьего уровня опасности наравне с Пакистаном, Чадом и некоторыми другими государствами. Представители ведомства объяснили принятие данного решения тем, что в России достаточно высока вероятность терактов, похищения иностранцев, и беспорядков на Кавказе.

Напомним, Госдеп США определяет четыре уровня опасности, где первый - "Соблюдайте обычные меры предосторожности", а вот третий гласит - "Следует пересмотреть поездки в страну из-за серьезных рисков для безопасности". Четвертый уровень указывает - "Не посещайте страну".

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