В Лондоне нашли мертвым соратника Березовского

В Лондоне найден мертвым Николай Глушков - близкий деловой партнер российского олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщает Коммерсант.

Смерть бизнесмена также подтвердил его адвокат Андрей Боровков.

Издание со ссылкой на знакомых х Глушкова пишет, что его тело было обнаружено дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. По их словам, на шее господина Глушкова были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно — проводится расследование.

Глушкову было 69 лет. В 90-х годах Николай Глушков был заместителем гендиректора "ЛогоВАЗ", созданного Борисом Березовским, затем возглавил финансовый департамент "АвтоВАЗа". В 1996 году он занял пост заместителя гендиректора "Аэрофлот"». В 2000 году его арестовали по делу о хищении средств авиакомпании, обвинили в мошенничестве и отмывании денег.

Спустя три года Савеловский суд Москвы приговорил Глушкова к трем годам и трем месяцам заключения, но тут же освободил в зале суда, так как бизнесмен уже отбыл этот срок. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года российский суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам лишения свободы по делу "Аэрофлота".