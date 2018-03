Американская организация To The Stars Academy of Art and Science опубликовала видео, на котором американский истребитель якобы наблюдает за неопознанным летающим объектом.

В сообщении на сайте организации утверждается, что видео было снято еще в 2015 году истребителем F/A-18 Super Hornet при помощи системы наблюдения, работающей в инфракрасном диапазоне. Место и точное время съемки не раскрываются.

Истребитель в момент съемки летел на высоте 25 тыс. футов (примерно 7,6 км) со скоростью около 300 миль в час (более 480 км в час). НЛО появляется на расстоянии в 4,4 морских мили (8,1 км), оно имеет овальную форму без видимых очертаний крыльев или хвоста. Также на видео не заметен выхлопной шлейф. При этом захватить объект в прицел удается только с третьей попытки.

Ранее Пентагон признал существование секретной программы Advanced Aviation Threat Identification Program, в рамках которой военные занимались исследованиями неопознанных летающих объектов, и опубликовало два видео с НЛО,