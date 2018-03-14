Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой

Тереза Мэй соболезнует "всем российским гражданам, которые страдают от подобных действий их правительства"

Британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщают мировые СМИ.

Также британский премьер объявила об отмене приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию.

Премьер-министр Великобритании также объявила о высылке 23 российских дипломатов, которые подозреваются в разведывательной деятельности.

Кроме того, по ее словам, все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне прерваны.

Мэй отметила, что Великобритания также ужесточит досмотр российских частных самолетов.

"Мы соболезнуем всем российским гражданам, которые страдают от подобных действий их правительства. Но мы обязаны ответитт на действия Кремля", - сказала она.

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.

Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.