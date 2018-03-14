Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Так, после своего 30-секундного обращения к избирателям Собчак пожаловалась, что другие кандидаты постоянно ее перебивают. Также она хотела, чтобы ведущий дебатов Владимир Соловьев возместил ее ремя, отведенное на выступление.

Позже Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет ее. В свою очередь, ведущий ответил, что не может повлиять на ситуацию, поскольку ему самому запрещено перебивать участников дебатов.

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После того, как все кандидаты закончили произносить свои 30-секундные обращения, Собчак расплакалась и ушла со студии.

Напомним, Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов, которые состоялись 28 февраля, нецензурно оскорбил Ксению Собчак, после чего она облила его водой.