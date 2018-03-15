А также о бандитском Петербурге, миссии на Марс и пивном животике

В интернете сегодня появилась вторая часть документального фильма "Путин", которую снял политический обозреватель ВГТРК, пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

В ленте затронута тема работы и жизни разведчика Путина в ГДР, непростых ситуаций, с которыми он сталкивался в своей чекистской и политической карьере. Znak.com пересказывает ключевые моменты фильма.

Штурм театра на Дубровке и «лихие 90-е»

Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года. По словам президента РФ, боевики собирались вывезти заложников на Красную площадь и расстрелять их там.

Глава Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ, отметил в фильме, что в процессе подготовки операции "искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал". Выбор пал на нервно-паралитический газ, который пустили в помещения театра (в результате спецоперации террористы были убиты, но при этом погибли, по разным данным, от 130 до 174 заложников; у них были диагностированы признаки отравления газом — прим. ред.).

Кондрашов рассказал, что после интервью Путин уже без микрофонов добавил, что, отдав команду о начале штурма, он пошел в часовню в Кремле и впервые в жизни стал перед иконами на колени.

Также президент РФ поделился воспоминанием, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем. Про этот эпизод из жизни главы государства рассказал его друг музыкант Сергей Ролдугин. Комментируя информацию, Путин отметил, что про "бандитский Петербург много надуманного, но в целом ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", — сказал он.

Миссия на Марс

Президент РФ спрогнозировал, что в 2019 году Россия запустит миссию в сторону Марса. "Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", — сказал Путин.

Он заметил, что это новое продолжение исследования Луны, которое отличается от того, что было в Советском Союзе. Путин заявил, что российские специалисты постараются сделать высадки на полюса, "потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", — сказал президент РФ.

Мысли о работе таксистом и пиве

По словам президента РФ, до переезда в Москву в 1996 году он размышлял о возможности устроиться таксистом. Путин пояснил, что принял решение уехать в столицу после поражения Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах в Санкт-Петербурге.

"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, серьезно. Ну а куда деваться?" — сказал президент РФ.

Однако, по его словам, в Москве ему предложили заняться юридическими вопросами Управления делами президента: "Я, конечно, согласился и приехал». При этом Путин признался, что считает себя коренным петербуржцем. «У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось", — добавил он.

Среди других забавных моментов Владимир Путин отметил то, что старается поменьше употреблять пиво, так как боится негативных последствий для фигуры. "Радебергер" я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него "Биербаух", это по-немецки — появляется пивной живот", — сказал Путин.

Как немцы испугались Путина

В фильме демонстрируются фотографии времени, когда Путин работал в ГДР. Снимки взяты из все еще нерассекреченного альбома тогдашнего начальника Путина полковника Лазаря Матвеева. Зрителям, в частности, демонстрируется дом, где жили Путины в Дрездене, любимое кафе, место службы — особняк КГБ. С этим особняком связано как минимум одно громкое происшествие.

5 декабря 1989 года к зданию пришли демонстранты. До этого они уже взяли штурмом управление МГБ Дрездена. Требовали архивы.

"Я вышел к людям, спросил, чего они хотят. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. Я ответил, что это здание принадлежит Советской армии и оно не подлежит досмотру в соответствии с соглашением", — рассказывает Путин.

После этого в фильме приводятся слова жителя Дрездена, который сообщил, что Путин тогда заговорил на беглом немецком, толпа не ожидала такого и, конечно же, испугалась решительности этого офицера. Впрочем, этот эпизод рассказывается не впервые.

Напомним, первой части фильма "Путин", опубликованной 11 марта на YouTube, президент РФ рассказал о своей семье: о том, как его дед работал поваром у Сталина, об отношениях с дочками и родителями, о том, чего не сможет простить. Также президент РФ сообщил, как в 2000 году попал под обстрел в Чечне, и поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи.